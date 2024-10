Marcelo Stolkiner: “Debemos estar orgullosos de nuestro teatro”

- Quien dice eso, no toma en cuenta el elemento fundante del hacer. No sólo lo escuché sino que lo profesé en algún momento de juventud. Pensé que era el centro de la obra; al crecer me dí cuenta de que no. Ante mi propia creación teatral, si no tengo audiencia, no encuentro sentido. Obviamente experimento placer en los ensayos, pero es algo del orden personal para mi beneficio. El destino y el hacia dónde debo dirigirme apunta al momento del encuentro con el espectador; si no asiste, me deprimo y prefiero no presentar más la obra. No se fomenta el teatro para darnos trabajo a nosotros como artistas, sino como forma de que la población tenga acceso a los bienes culturales fundamentales para nuestra existencia, cosa que en la Argentina tiene un valor difícil de comparar con otras partes del mundo.