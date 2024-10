Sexualmente hablando: éxtasis

Doctores de la Iglesia

Teresa de Ávila, también conocida como Teresa de Jesús, santa española del siglo XVI, describió en “Vida” una extasiada “visita angelical”, cuyas similitudes con una experiencia sexual son innegables: “En las manos (del ángel) vi una larga lanza dorada y que en el extremo parecía relucir una punta de fuego, con la que horadaba mi corazón y me penetraba hasta las entrañas. Al retirar su lanza, sentí que me quitaba las entrañas y me dejaba encendida con el gran amor de Dios. El dolor era tan agudo que me hacía gemir; tanta dulzura ejercía en mí que no quería que terminara”.