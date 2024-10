Pilar del Río: “Saramago no iba a sentarse a esperar que llegara la muerte”

-(Silencio prolongado..) Tengo claro lo que pienso... pero no lo entiendo. No es que no entienda a Milei… claro que sí. No entiendo que un país con el nivel cultural de la Argentina haya votado de esa manera. Puedo entender que no le gustara el candidato A o B o no le gustara la gestión de C o D. Votar de esa manera en un país culto… disculpa… es que no tengo palabras para expresar mi sorpresa porque en Argentina pase eso. Si me dices en otro país, puedo entenderlo. ¿En la Argentina que conozco? Eso no pasa.