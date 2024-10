Milei admitió que lo más duro del ajuste se hizo en las vacaciones

En otro párrafo de su discurso de cierre del encuentro anual de los empresarios, Milei reveló que tuvo que apelar a medidas impopulares en un período en el que la sociedad suele estar relajada. “Teníamos claro que por el tipo de ajuste que estábamos haciendo era muy probable que el impacto más fuerte se sintiera durante el primer trimestre. Por lo tanto, también era importante hacerlo durante vacaciones, para que la gente no se enterara tanto”, expresó. Y dio más detalles de la aplicación del Plan Motosierra. “Teníamos que lograr que los sectores más vulnerables no sintieran la fuerza del ajuste. Apuntamos un ajuste de 5, sobrerreaccionamos e hicimos un ajuste de siete y después pudimos ir recomponiendo otras partidas”, detalló. “Hoy vivimos en una Argentina que no tiene piquetes, algo que también parecía imposible, y que nosotros lo logramos desde el primer día de gestión”, acotó.