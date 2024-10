Franco Colapinto completó una gran jornada en el GP de Austin y largará 10° en la carrera Sprint

“Estoy bastante enojado... Buen trabajo en la Q1 y Q2, pero se ve que no aprendo porque pedí el mismo cambio que hicimos en la Q3 de Bakú y volvió a no funcionar. Patiné en la 1 (curva), traté de recuperar en la 3, la 4, la 5 y la 6, que metí mucha velocidad, fui muy rápido. Llegué a la 7, las gomas sobrecalentadas, volví a patinar. No volvió a funcionar lo que hicimos. Salí patinando de la 9. Traté de recuperar el tiempo como pude en el resto de la vuelta, pero ya fue demasiado. No aguantaba el auto. Un error que tengo que aprender a controlar un poco más. Saber entender dónde está el límite de las gomas y no llegar a ese punto. Pero yo siempre quiero más, más carga y a veces hay un punto que dice basta el auto”, dijo Colapinto tras terminar la jornada.