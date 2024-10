De 2019 a 2023 decreció el resultado económico en el sector limonero local

El gasto de producción estimado para plantas de más de 10 años de edad varió durante el período que agrupa las campañas 2019/20 a 2023/24. En la primera el gasto se estimó en los U$S 1.971 por hectárea; y subió un 21% en la 2020/21 (U$S 2.182) y un 27% en la 2021/22 (U$S 2.763). En las siguientes campañas el gasto disminuyó hasta los U$S 2.533 (8%) en la campaña 2022/23 y hasta los U$S 2.683 (6%) en la 2023/24.