El impacto del deterioro de la democracia en la libertad de expresión

Cuando Ginsberg tomó la palabra comentó que una situación similar se vive en Estados Unidos. "La gente ha comprado la narrativa de que el periodismo no importa que no está hecho para la gente. Los periodistas tradicionalmente no han escrito sobre el periodistas porque hemos pensado que es una acción de centrarse en uno mismo, pero debemos reconstruir esa confianza con las audiencias para mostrar cómo trabajamos y qué es lo que hacemos. Si la gente no confía en los periodistas, entonces no les importa su rol en la sociedad", detalló.