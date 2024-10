Llegó a la Argentina el padre de Liam Payne para reconocer el cuerpo de su hijo

Por su parte, Geoff, trabajador de la industria automotriz, mantuvo siempre un perfil bajo aunque siempre se supo del éxito y el orgullo que sentía por su hijo, a quien acompañó en los momentos altos pero sobre todo bajos de su carrera. La conexión de Liam con sus padres fue clave para mantenerse centrado en un entorno tan vertiginoso como el de la industria musical. Cuando se estrenó la película de la banda, llamada This Is Us, hablaron los miembros del clan Payne y las palabras del padre hoy resuenan con más fuerza: “Es el único hijo varón de la familia y ese tiempo ya no lo voy a recuperar, se fue. Y no puedo darle consejos porque ha visto más del mundo que yo”.