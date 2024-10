Cristiano Ronaldo, el futbolista mejor pago en 2024: la impactante cifra que cosechó

Messi, por otro lado, admitió que casi lagrimea en el último partido disputado en River. "Uno se emociona mucho más y valora más cosas que antes no lo hacía. El amor que tengo por este deporte me lleva a estar siempre al máximo”, indicó, mientras se refirió a la posibilidad de jugar el próximo Mundial 2026. "Siempre dije que las cosas pasan por algo y nunca me adelanto a los acontecimientos. Vivo el día a día y cuando llegue el momento de decidir si puedo estar en el próximo Mundial, se verá. Ojalá pueda seguir rindiendo a este nivel así puedo seguir siendo feliz. No me pongo como objetivo el llegar, sino el estar bien", expresó.