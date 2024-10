Estudiantes alzaron la voz en la plaza Independencia

El vicepresidente del centro de estudiantes de la institución reflexionó que “es una batalla muy triste, pero me hace feliz estar acompañado por todos mis compañeros”. Además, se mostró preocupado por el avance del conflicto y por su futuro profesional. “Me preocupa completamente mi futuro. El Incaa (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) ya no existe, así que no sé si podré empezar la facultad el año que viene. Por ahora, intento evitar pensar en eso porque me pongo mal”, dijo el estudiante de 22 años.