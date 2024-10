El estrepitoso fracaso de Guasón 2 en números

Guasón 2: Folie à deux ha sido una de las grandes decepciones del año en términos de taquilla, algo inesperado considerando las altas expectativas. A pesar de que el 2024 no enfrentó restricciones de distribución como en 2020, la película, que costó 200 millones de dólares, no cumplió con las proyecciones. A diferencia de la primera entrega que fue un éxito rotundo, esta secuela no logró captar la misma atención, quedando lejos de la meta de recaudación mínima para recuperar su inversión global.