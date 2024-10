Cartas de lectores: Reclamo universitario

El Secretario General de la UNT, José H.Saab, afirmó en este diario: “Tememos que la fuga de docentes”...”que los paros perjudiquen el nivel de ingreso y de permanencia de estudiantes “... sean las consecuencias de esta Ley de Financiamiento vetada. ¿En serio? ¿Dónde vivió estos años anteriores? 1) ¿No sabe que no sólo docentes sino egresados de universidades buscan en el extranjero oportunidades que les fueron negadas en este país, porque no sólo se consideran su idoneidad, sino su afiliación política o su amiguismo con los popes de turno? 2) ¿Así que el nivel de ingreso y permanencia “puede” verse afectado por el veto? Clásico de la inoperancia, trasladando a otro la responsabilidad. En este caso, a una decisión legal del Congreso y no a los paros que impiden el normal desarrollo de actividades en las universidades. La verdad, el nivel de desconocimiento en autoridades universitarias sobre la realidad y el pobre análisis basado en ideologías nos da una perspectiva a futuro de egresados que no estarán preparados para impactar positivamente en nuestro desarrollo como país. Pues todo esto impide a los alumnos el ejercicio de la imparcialidad con datos e información veraz, ya que quienes deben guiarlos tergiversan a través del discurso los hechos, sin permitir a los jóvenes que, a través del análisis, tomen decisiones. La mediocridad en “casas de altos estudios” es el caldo de cultivo para que una juventud sin preparación, busque en actividades violentas (paros, en este caso) un significado existencial que hoy las universidades no le están brindando.