"Que juegue hasta que pueda; es un placer verlo", las emotivas palabras de Scaloni para Messi

El DT habló del debut de Nicolás Paz y le tiró flores a Lionel Messi, que llegó a su gol número 112 con el conjunto nacional. “Messi no para de sorprendernos. En un momento me siento y hablo con Pablo (Aimar) y le digo: ‘esto es maravilloso, disfrutar esto’. Que juege hasta que pueda, es lo único que pido, es un placer verlo. Y ‘Nico’ Paz puede aportarle muchas cosas al equipo. Este no era un partido fácil. Después se abrió y el equipo pudo liberarse. Hemos jugado mejores partidos, pero cuando ganás así, se magnifica”, señaló el entrenador “albiceleste”.