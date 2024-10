El rompecabezas de Federico van Mameren: "Para generar unidad va a pasar mucho tiempo"

"¿De qué conversaron cuando estuvieron juntos en la combi Osvaldo Jaldo y Patricia Bullrich? De política, de las elecciones. La ministra llegó a decirle a Jaldo que en principio no va a haber PASO. Y el gobernador le dijo que en principio no va a haber reforma de la Constitución, que no están dadas las condiciones, que la sociedad no va a soportar una reforma de la Constitución. Lo que sí puede haber es que se limiten los acoples, que definitivamente tengan acotada la vida los acoples a la mínima expresión que tolere el peronismo", agregó Van Mameren.