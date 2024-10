Juana Repetto se quedó sin empleada doméstica y estalló en llantos: "Mi casa es un quilombo"

“Yo colapso, yo me enojo, yo grito, yo hago un montón de cosas que sé que no están buenas, que sé que no les hacen bien a mis hijos y que no están en coherencia con el tipo de crianza que yo quiero llevar adelante. No lo puedo llevar al 100%. Colapso y me equivoco un montón”, reconoció. Y aclaró: “Pero por lo menos cuando me equivoco, pido perdón, les explico que no es el modo. Todo lo contrario a estar orgullosa o aconsejar a otra mujer de esta manera. Si queremos que no haya violencia y que las cosas cambien, empecemos por cambiarlas”.