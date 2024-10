Reunión en la Casa Rosada: Boris Johnson obsequió su nuevo libro a Milei

Pasadas las 15, el ex primer ministro británico Boris Johnson llegó a la Casa Rosada para mantener un encuentro con el presidente Javier Milei. El ex primer ministro le regaló un ejemplar de su reciente libro que relata sus memorias.

Se trata de una suerte de autobiografía, en la que el ex primer ministro confesó haber evaluado durante la pandemia de Covid la posibilidad de "lanzar una incursión acuática" en los Países Bajos para robar dosis de vacunas contra el coronavirus de AstraZeneca que se encontraban en un galpón de la ciudad de Leiden en ese país.

Los ejemplares salieron a la vente en Gran Bretaña este jueves y estarán disponible en el resto del mundo las próximas semanas.

El encuentro entre Milei y Johnson se extendió por más de una hora y antes de retirarse de la sede gubernamental el dirigente inglés salió a saludar por uno de los balcones que dan a la Plaza de Mayo.

El ex líder del Partido Conservador británico visita Sudamérica a raíz de la invitación a participar del XII Seminario Picton-El Mercurio que se celebrará este jueves en Chile, donde será entrevistado por el ex embajador del país trasandino en el Reino Unido David Gallagher y por el abogado Gerardo Varela.

En el marco de su visita, Johnson aprovechó la proximidad para solicitar a través de la embajada una audiencia con Milei, quien se la concedió.

Líder conservador y primer ministro del Reino Unido desde 2019 hasta 2022, Johnson anunció su dimisión como presidente del espacio el 7 de julio de 2022, envuelto en investigaciones por fiestas y reuniones celebradas en sus oficinas de Downing Street durante la pandemia del Covid 19.

A mediados de 2023, la Cámara de los Comunes aprobó un informe que declaraba que Johnson en había mentido deliberadamente al Parlamento.