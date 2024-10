"Mientras aumentan la tarifa astronómicamente, siguen dejando a los tucumanos sin luz"

Por último, señalaron que los usuarios cada vez se encuentran en una situación peor. "No se trata solamente de que cada vez cuesta más pagar una boleta que aumenta sin pausa, si no también de las multas por exceso de consumo. Se trata de los artefactos que se dañan por estos cortes y que hay que dar una batalla gigantezca para que alguien se haga cargo. Se trata de que en este clima subtropical, los tucumanos siguen perdiendo por todos lados y no ven ninguna mejora. Mientras al bolsillo cada vez le cuesta más pagar la luz, sigue la costumbre de amanecerse en vela porque no podemos prender siquiera un ventilador".