La Escuela de Agricultura se suma a las sedes de la UNT tomadas por estudiantes

"Después de lo que pasó el miércoles (en Diputados), no podemos seguir y transitar los pasillos de la facultad como si nada, como si no estuviera incierto el panorama", expresó Agustina Pérez, presidenta de La Bolivar, el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras. "Mucha gente no termina de dimensionar que no se trata sólo llegar al final de este mes, sino que nos quedan tres años de este Gobierno que no está poniendo ningún tipo de voluntad política para la financiación universitaria", agregó.