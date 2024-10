De la iglesia a Tinder: cómo cambiaron los lugares para conocer parejas en un siglo

Uno de los comentarios más destacados fue el del profesional de la salud e inteligencia artificial, Andrew Wright: "inicialmente pensé que la tasa de divorcio aumentaría a medida de que creciera el porcentaje de parejas que se conocieron online, pero los datos que encontré muestran lo contrario. Quizás la coincidencia algorítmica basada en preferencias y la posibilidad de conocer a más personas en línea está generando mejores oportunidades para encontrar a la persona correcta".

Por su parte, Edmund Greaves, editor de Mouthy Money, compartió su experiencia personal: "conocí a mi esposa en una app de citas. Lo importante es que no llevamos la relación sólo online, sino que nos mensajeamos por unos días y, luego, salimos. El resto es historia. No la habría conocido de otra forma ya que trabajamos en profesiones diferentes y no teníamos amigos en común en la gran ciudad que es Londres. Hoy llevamos más de cinco años juntos".

Sin embargo, no todos compartían la misma visión. Rakesh Sidana, consultor de negocios, dio por hecho que las parejas originadas en internet se rompen más que las que comenzaron a frecuentarse de manera presencial. Al respecto, opinó: "el modelo de amor online ha fallado. Las relaciones humanas no se pueden juzgar en línea. Los expertos sugieren que la tasa de divorcio más alta en parejas que se conocieron online se debe a la falta de capital social o redes de apoyo cercanas".

