Los hinchas de San Martín de Tucumán lo tienen claro: ¿Qué piden de cara a la final?

Si bien este grupo al “Torito”_como el favorito para quedarse con la zona B, otros prefirieron no inclinarse por ninguno en particular y decidieron confiar plenamente en lo que puedan llegar a hacer los dirigidos por Flores. “Siendo honesto, no pienso en ningún rival específico. Mi cabeza está concentrada en el resultado final. Que se nos dé es algo que deseamos todos; el 70 por ciento de Tucumán quiere a San Martín en Primera, mientras que el resto tiene ‘miedo’. Futbolísticamente, considero que San Martín demostró ser el mejor equipo de la categoría”, aseguró Gonzalo Di Benedetto. “No tengo ningún tipo de preferencia. Que nos toque cualquier rival ya que San Martín está dispuesto y preparado para ganar”, anticipó Javier Leguizamón.