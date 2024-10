La película “Barcos y catedrales” ganó el premio en La Plata

Recorrido

“Por ahora no tengo confirmados otros lugares, otros festivales y estoy inscripto en el de Paraná, además en algunos internacionales que me tienen que decir si sí o si no. Y me estoy por inscribir en el Festival de las Alturas de Jujuy. Para mí es como muy importante el recorrido nacional que hace la película. Digamos, si sale algo internacional, algo de afuera espectacular, capaz que si puedo me voy y todo, pero mi idea es acompañarla a la película en todos los festivales de Argentina que se pueda, que pueda estar”, relató el director.