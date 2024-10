Cartas de lectores: Maestro Jorge Bulacia Soler

Me ha caído como balde de agua fría la abrupta e incalificable desvinculación del Maestro Jorge Bulacia Soler, como director de la Orquesta Estable del Ente Cultural de Tucumán. Sin entrar a considerar otras lateralidades, mi análisis está exclusivamente basado en mi experiencia personal, y únicamente al aspecto de los logros artísticos alcanzados de los cuales fui testigo presencial, y que tuve el orgullo de efectuar variadas consideraciones que fueron publicadas gentilmente por vuestro diario. Permítaseme reiterar parte de una de ellas: “Tal cual titulara LA GACETA de ayer (02/12/23), ‘Gala para disfrutar en el San Martín’, los que tuvimos el privilegio de presenciar la magistral actuación de los Cuerpos Estables de la Provincia, conducidos por el Maestro Jorge Bulacia Soler , ante el brillante programa seleccionado para esta oportunidad, de lo más selecto del repertorio de la mejor música clásica para Orquesta Sinfónica , Coros y Solistas, ya que todos los que amamos la música , que en mi caso particular me sorprendieron gratamente con sus brillantes actuaciones, y me hizo rememorar a las grandes orquestas de Europa con sus conciertos de fin de año , donde se interpreta tradicionalmente la Marcha a Radetzky de Richard Srtauss, incorporando la entusiasta participación con las palmas de sus manos del público que colmaba a pleno la sala. Y la finalización con la espléndida interpretación por todos los Cuerpos Estables de ‘El coro de los esclavos hebreos’, Va Pensiero de la ópera Nabucco de Giuseppe Verdi, un verdadero himno a la libertad, que fue coronada con la ovación de pie de todo el emocionado público presente”. Cabe destacar entre otros, algunos de los logros del Maestro Jorge Bulacia Soler, desde que se hiciera cargo de la dirección de la Orquesta Estable de la Provincia, en agosto del 2021: -La historia del soldado (I. Strawinsky), se pudo hacer la puesta en escena de esta obra icónica de la música del siglo XX. -Estrenos de obras de compositores , principalmente, tucumanos. Generando lugar y entusiasmo en la comunidad de compositores locales que nunca antes se había tenido en cuenta. -Operas: La flauta mágica, Cavallería Rusticana, Pagliacci, Elixir de amor y Don GIovanni. -Ballet: Cascanueces , el cuerpo de baile del ballet estable volvió a realizar una obra de repertorio con orquesta después de más de 30 años. -Premios y nominaciones: Premio Artea por “La historia de un soldado”, recientemente nominados a los premios Mercedes Sosa como “Mejor artista clásico sinfónico” por el estreno de la Sinfonía del Héroe, del compositor tucumano Mauricio Martínez Zucardi; y “Mejor Banda sonora” por la puesta en escena de la ópera “Elixir de amor”. Considero que tan destacada trayectoria lo hacen merecedor con creces a la reconsideración de la decisión por parte de las autoridades del Ente Cultural, en bien de la Cultura de la Provincia, del que somos merecedores todos los tucumanos que amamos la Educación, la Cultura y el Arte.