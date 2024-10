Incurable Rebel, el caballo récord del “Batalla”

Incurable Rebel parecía que estar hecho solamente para correr y ganar el Gran Premio “Batalla de Tucumán”. El nieto materno de Aetolian, nacido el 5 de octubre de 2005 en el haras Melincué, es el único ejemplar que ganó tres veces la competencia más importante del NOA y una de las más prestigiosas del interior del país.

¿Que otro caballo en el mundo triunfó en tres oportunidades seguidas en la prueba más importante de la región? Es un dato muy difícil de conocerlo con precisión, pero seguramente sobran muchos ejemplos.

“Parece que Incurable Rebel sale a la cancha y se incentiva cuando ve mucha gente. Le gustan los aplausos”, decía Rubén Orlando Campero, que era entrenador y propietario del descendiente de Incurable Optimist.

La primera victoria en la carrera cumbre la consiguió en 2010. En esa oportunidad, relegó El Galano, Brioso Pay, Travieso Pay, Solo Un Affaire y Campo, caballos que ocuparon los seis primeros lugares.

“Incurable Rebel fue demoledor”, tituló LA GACETA en la tapa del sábado 25 de septiembre de ese año. “La edición número 55 del Gran Premio Batalla de Tucumán coronó un brillante ganador. Incurable Rebel arrolló a sus rivales en la prueba más importante del año y cruzó el disco con ocho cuerpos de ventaja sobre El Galano. El jockey mendocino Nelson Salazar guió con maestría al pupilo de Rubén Campero. Cerca de 12.000 espectadores concurrieron al hipódromo para disfrutar de la reunión extraordinaria”, amplió en la portada nuestro diario. En tanto, fue la noticia principal en la tapa del suplemento de Deportes. “Una aplanadora”, fue el título. “Extraordinario. Es el calificativo que mejor se ajusta a la producción de Incurable Rebel, vencedor por paliza del Gran Premio Batalla de Tucumán. Con Nelson Salazar en la cruz, el hijo de Incurable Optimist cubrió los 2.200 metros en 2’19”4/5”, aparece en el sumario.

Al año siguiente, el defensor de la caballeriza “Roisem” tenía la posibilidad de igualar la marca de Monte Frondoso, que era el único caballo que había logrado imponerse en dos oportunidades el “Batalla”. Y lo logró sin problemas. “Incurable Rebel se convirtió en un caballo récord”, fue el título de la tapa de Deportes del domingo 25 de septiembre. “El alazán volvió a ganar el Gran Premio Batalla de Tucumán e igualó la hazaña de Monte Frondoso. Venció por 3 1/2 cuerpos a Galfitz. El favorito Wildness culminó en el tercer lugar”, amplió.

En la página central de ese suplemento, el título fue: “Incurable Rebel hizo historia”. Y realmente fue así, porque lo que había logrado el pupilo de la caballeriza santiagueña “Susana” en 1992 y en 1993 parecía muy difícil de ser igualado, “Incurable Rebel entró en la historia grande del turf tucumano. El imponente alazán ganó por segundo año consecutivo el Gran Premio Batalla de Tucumán e igualó el récord que poseía Monte Frondoso, el único ejemplar que había sido capaz de ganar dos veces la competencia más prestigiosa del norte argentino a través de las 55 ediciones anteriores”, dice un tramo de la nota.

La máxima alegría

“Ganar esta carrera es lo máximo que me podía pasar. Mi caballo no estaba en los planes de nadie, pero en la nota que hice con LA GACETA dije que le tenía una confianza enorme. Por suerte me dio la razón y ahora estoy festejando junto a los que depositaron su fe en mí y en este gran ejemplar”, reveló ese día, con lágrimas en los ojos, Nelson Salazar, que nuevamente había sido el jockey del héroe, que empleó el registro de 2’19” para cubrir las 22 cuadras.

Que vuelva competir en 2012 parecía algo muy difícil, ya que debido a una grave lesión no había corrido durante todo esa temporada. Sin embargo fue preparado contrarreloj y el lunes 24 de septiembre volvió a estar en las gateras. Aunque estuvo a punto de no competir por una polémica.

“El veterinario vio manco al caballo antes de la carrera”, fue uno de los títulos de nuestro diario. Y la nota brinda más detalles. La polémica se desató minutos antes de la largada. Según la versión que dio Rubén Campero, propietario del ganador, el veterinario oficial del hipódromo, Gustavo Anan, le pidió que sacara al animal de la carrera, pero eso fue desmentido por el profesional, que justificó su accionar. “(Anan) se arrimó para decirme que el caballo estaba manco y que así no podía correr. Le dije que iba a competir por mi cuenta y que se preparara para verlo pasar primero por el disco para que lo aplaudiera”, contó Campero.

Distinta fue la versión del veterinario. Anan admitió que observó que el caballo estaba manco, pero aclaró que nunca pidió que se lo sacara de la competencia. “Él me dijo que estaba bien y que siempre pisaba así. Por eso esperamos que saliera a la pista para decidir”, le explicó a LA GACETA. Una vez cumplido ese paso, se despejaron las dudas. “Me arrimé al jockey para preguntarle cómo lo veía al caballo y al darme su visto bueno levanté el pulgar, además de desearle suerte. De ningún modo solicité que el alazán fuera retirado de la prueba como manifestó Campero”, aclaró Anan.

Superado ese problema, Incurable Rebel se encargó de volver a mostrar todo su potencial en la pista.

“Incurable Rebel, un crack con todas las letras”, tituló en la tapa de su portada LA GACETA el martes 25 de septiembre. “Conducido magistralmente por Maxi Marrades, el alazán ganó por tercer año consecutivo el Gran Premio Bicentenario Batalla de Tucumán, la carrera más prestigiosa del interior del país. Ante una multitud, el crack relegó por cuatro cuerpos a Old Slack, en 2’18”4/5 para los 2.200 metros”, amplió.

“Un ganador Incurable”, fue el título del suplemento de Deportes de ese día. “Incurable Rebel fue imparable. Con una notable solvencia, el alazán derrotó a Old Slack y se convirtió en el mejor fondista del NOA. Con esta victoria, el pupilo de Rubén Campero se convirtió en el primer caballo en ganar tres veces la carrera más prestigiosa del interior del país. Una multitud disfrutó de la gran fiesta turfística”, decía el sumario.

Un gran campeón

“Incurable Rebel, un gran campeón”, fue el título principal de la página central del suplemento deportivo. “Su nombre quedará grabado para siempre en la historia del turf tucumano. Incurable Rebel se convirtió en el primer caballo en ganar por tercer año consecutivo el Gran Premio y de esta forma batió su propio récord y el del santiagueño Monte Frondoso. Conducido en forma brillante por Walter Maximiliano Marrades, el alazán dejó atrás una inactividad de 10 meses para vencer por cuatro largos al valiente Old Slack, que por medio cuerpo contuvo la atropellada de Storm Vidente”, dice la primera parte de la nota, que se cierra de esta forma: “Incurable Rebel recorrió los últimos metros con un andar arrollador, mientras desde las tribunas bajaban los aplausos en reconocimiento a su poder locomotivo. De regreso al podio de los ganadores, la ovación fue aún mayor. Seguramente, ahí también se sumaron los que no lo habían elegido a la hora de apostar, que premiaron la contundencia del campeón”.

En 2013, Incurable Rebel salió por cuarta vez a la pista en el “Batalla”, pero esta vez no pudo terminar la competencia. El alazán se lesionó faltando 1.000 metros para el disco y fue retirado definitivamente de las competencias. Fue llevado a un haras como padrillo, pero no tuvo ninguna cría y cinco años después falleció de un paro cardiorrespiratorio.

Su nombre quedará grabado para siempre en la historia del turf tucumano y nacional.