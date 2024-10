El fin de Javier López: el fusilamiento de un tenaz caudillo unitario

Habían venido “caminando de noche sin comer ni dormir, por sendas desusadas de escarpadas y ásperas serranías del Poniente”. Según el relato, llegaron hasta el puente de El Manantial, de donde se volvieron sin entrar en la ciudad. Tras derrotarlos, seguía el gobernador: “acabo de fusilar al general López y a su sobrino el doctor Ángel López, porque no he encontrado un punto seguro en la tierra en que en lo sucesivo no continúen haciendo males”. Estando en capilla en la Iglesia de San Francisco, Javier López escribió a su esposa Lucía Aráoz la siguiente nota: “Capilla de San Francisco, Enero 24 de 1836. Mi querida Lucía: Los caprichos de la suerte o mi destino llegado, me conducen al patíbulo a las diez de este día, después de unas cuantas horas de estar en capilla. Adiós dulce compañera, cría pues como Dios te ayude esos ocho desgraciados hijos, fruto de nuestro enlace conyugal, viviendo al lado de tus queridos y ancianos padres que te ayudarán todo el tiempo que vivieren. Muero libre de todo remordimiento y a la vida eterna no llevo otro pesar que dejar mis hijos y a la compañera más fina que se conociera. Adiós y se despide para siempre tu desgraciado Javier López”.