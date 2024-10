Quintela redobla su apuesta contra Cristina y la interna peronista se agita

¿Celebran los libertarios?

Para el consultor Carlos Fara, la postulación de la ex presidenta a la presidencia del PJ significó una buena noticia para la gestión libertaria. “Que Cristina sea la contraparte política formal, además de real y que el peronismo no tiene mucha alternativa en materia de liderazgo y que por lo tanto le favorece para la construcción de la contrafigura del blanco-negro de la política argentina claramente le conviene seguir confrontando con el kirchnerismo, al oficialismo no le interesa la figura de Macri como contraparte de la política argentina”, precisó. Añadió que la irrupción de la Fernández de Kirchner en la interna peronista debe entenderse desde tres planos. “Primero, su postulación demuestra que no hay otro líder alternativo. Segundo, que Cristina está dispuesta a manejar ella el proceso de renovación, si es que efectivamente se produce, y si no, digamos, apuesta a seguir siendo jefa del espacio ocupando el lugar que nadie puede ocupar y obturando la posibilidad de que haya una renovación real. Tercero, esto demuestra la posibilidad de que efectivamente ella sea candidata el año que viene”, enumeró. Fara consideró que el revuelo provocado en el partido difícilmente genere la posibilidad de que aparezca una nueva vertiente dirigencial dentro del peronismo. “No veo que haya mucho espacio para un nuevo peronismo. Habrá que ver qué hace Sergio Massa en medio de todo esto. Pero, me parece que la presencia de Cristina en la cabeza del PJ no da ningún espacio para que vuelvan eventualmente los peronistas moderados, republicanos y del centro, como el peronismo cordobés y otros espacios”.