Disfruta de los goles y se ilusiona con ser profesional

Medina reconoce que todavía no ha cumplido su meta individual. Más bien, está en proceso de construir su camino. “El objetivo que siempre he tenido es hacerme reconocido por mi rendimiento en la cancha. Creo que, poco a poco, lo estoy logrando y los clubes ya me reconocen. Sin embargo, esta no es mi objetivo final, ya que aún tengo la esperanza de convertirme en jugador profesional. Es la meta pendiente en mi vida, pero confío plenamente en que la cumpliré porque trabajo día a día para lograrlo. Sé que sin disciplina ni esfuerzo no se consigue nada”, expresó.