Notable libro de un escritor indispensable

Barba -para unos cuantos entendedores el escritor más indispensable de estos años- atesora ya una producción que, a la vista está, mantiene a sus teclados en estado de vigilia, cuando no de franca actividad permanente. Narrativa, ensayos, literatura infantil y también -cómo no- poesía, su género menos recorrido, pero no por ello el más opaco. En 2015 salió a la calle el atrapante relato en verso Crónica natural y en mayo de 2024 Los años frente al puente, una obra que, para sorpresa del autor de estas líneas, atañe al litoral que une Posadas y Encarnación. En buen romance, Argentina y Paraguay.