Para bajar más la inflación se requiere sintonía fina

La disminución en medio punto porcentual de la variación del IPC respecto del dato anterior obedece principalmente a un factor coyuntural: la reducción del impuesto PAIS en 10 puntos, advierte GMA. Existen razones para creer que esa baja de la inflación no será replicable en los próximos meses, o por lo menos no de la misma magnitud. “El hecho de que aún no hayamos convergido al crawling-peg (devaluación controlada al 2% mensual) se debe, en parte, a la expansión monetaria que prevalece desde hace unos meses”, indica el economista Nery Persichini.