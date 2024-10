La Orquesta Estable se quedó sin director

“El conflicto se planteó cuando me puse al frente de la orquesta en el momento de los reclamos. La OEP está totalmente dejada de lado en el Ente, en realidad todos los cuerpos estables. Hay una precariedad absoluta porque no hay una gestión. Ni siquiera permitieron que se llevara adelante una programación que yo había armado. Ante esa situación la orquesta me pide que yo me ponga al frente junto con ellos en una suerte de protesta, y es lo que hice. Después vino el desenlace que conocemos. Es claro que el presidente del Ente tiene la potestad como nueva gestión, de mantener los cargos o removerlos, porque eso indica la ley, pero en este caso lo hizo por una cuestión personal. No me permitieron ni siquiera despedirme de la orquesta, y de su parte hace meses que no me contesta mensajes ni llamadas, y no me recibía, por lo cual no hubo buenos términos”, resalta.