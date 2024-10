Cartas de lectores: Estado presente y policial

Interesante y necesaria nota la de Roberto González Marchetti (publicada ests viernes 11/10), que nace como respuesta a las lamentables declaraciones del Jefe de la Policía de Tucumán, quien entiende que, de un delincuente solo pueden descender hijos, nietos y bisnietos delincuentes. “Si usted cree que todos los políticos son iguales, el problema lo tiene usted, que no sabe diferenciarlos. Para un analfabeto todos los libros son iguales”. Esta frase pertenece al maestro Alejandro Dolina y me pareció fantástica para graficar el pensamiento retrógrado del Jefe de Policía, que se agrava mucho más cuando su Jefe -el Gobernador de la Provincia - declara que, lo que diga el Jefe de todos los policías corre por su cuenta. La evidencia demuestra que la gran mayoría de los policías, siguen formándose sobre paradigmas de los '70 (fuertes con los débiles y débiles con los fuertes), pero sería necio de mi parte decir que todos los policías nacen y mueren así, generación tras generación, sumisos ante el terrateniente e implacables con el campesino, por dar un cotidiano ejemplo. El Gobernador no puede sostener un día más en su cargo, a un Jefe de Policía con ideas del siglo pasado y sin conocimientos básicos sobre sociología y DDHH.