Día Nacional del Asado: el secreto definitivo para que la carne se derrita en la boca

La mejor carne para asado es aquella que tiene un color brillante y no opaco. Las grasas deben ser cremosas y no aceitosas, de color blanco o manteca, nunca amarillas. La pieza no debe ser demasiado blanda al tacto, la carne tiene una estructura propia y debe ser firme. Si es medio gelatinosa es indicio de que no es carne de buena calidad. “Es importante que veamos en la carne, por fuera, como arañazos de grasa ya que la presencia de grasa dentro del muslo, en la mayoría de los casos, otorga garantía de sabor y terneza”, explica Hernán Méndez, socio gerente de la carnicería PIAF en la provincia de Buenos Aires.