Cartas de lectores: Contenedores

Coincido con la idea de la secretaria de Ambiente, Julieta Migliavaca. Esta ciudad está invadida de gente inescrupulosa que hace caso omiso a los horarios del recolector, agravado por otros sujetos que usan los contenedores para depositar escombros, comida en mal estado y todo otro material que afecta al propio contenedor y a los vecinos. También están los depredadores de bolsas que están en el interior de los mismos que son aquellas personas que recogen cuanto material hay en su interior sin importarles el daño que causa su conducta irresponsable e inescrupulosa. Todos sabemos quiénes son estos sujetos. Monitorear con cámaras es una buena idea, pero... no hay cámaras. Ejemplo Rondeau y Ayacucho y muchas esquinas más en el casco urbano. La policía y la PPC no actúan ante la presencia de estos sujetos que a la vista de los funcionarios desparraman basura sin temor a nada. Los vecinos deben saber el horario de recolección diario y las frecuencias. El municipio debe pedir colaboración al Gobierno y la Policía e impartir órdenes precisas, justas y necesarias para una buena convivencia. Son muchos los problemas a resolver incluso el uso de los paseos públicos que están invadidos de seudofutbolistas y bailarines que hacen uso y abuso de las plazas y sus instalaciones, que a la fecha van modernizándose para brindar seguridad y bienestar. Las conductas humanas necesitan del control del estado. En este caso el proceso debe ser con inteligencia práctica y mano firme. Los “ trapitos” invaden la ciudad invadiendo la privacidad de un conductor y en estado agresivo. Muchos de ellos fueron advertidos por la policía pero su actitud se reitera en muchas esquinas de nuestra ciudad. La basura controlada es muy importante que sea controlada, llevará mucho tiempo concientizar a un pueblo que está acostumbrado al “ que me importa”. El funcionario tiene los medios para poner orden y también debe estar en la calle recorriendo cada espacio de su zona de responsabilidad y los estamentos municipales no pueden ser compartimentos estancos. Debe ser un conjunto de hombres y mujeres que aportan información a cada sector para mantener una ciudad limpia y funcional, sin importar a qué repartición pertenezca. Esto también requiere tiempo, concientización y educación del trabajo en equipos. Espero que la nueva gestión acelere los cambios y las buenas conductas para tener una ciudad como muchas de esta Nación, para volver a ser el Jardín de la República. pueblo y funcionarios son responsables de que así vuelva a ser nuestra ciudad!