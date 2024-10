VIDEO. Llega la magia de Bob Fosse al Teatro San Martín

- Un megaespectáculo con músicos en vivo, con bailarines. Aparte, los musicales de Bob Fosse instalan algo que se aleja un poco de los musicales tradicionales en el sentido de que no hay un cuerpo de baile que baila o de cantantes que cantan, sino que todos hacen de todo. Hay bailarines que actúan, que cantan, actores que bailan... A todos los hemos puesto en situación de cruzarse con otras disciplinas, y eso ha sido muy virtuoso. La gente de los cuerpos estables también lo ha agradecido porque son experiencias de cruce que no siempre se dan. Me parece que acá el público va a encontrar un cruce sumamente interesante y novedoso para la provincia, con una excelente memoria que hay de los musicales de Broadway en Tucumán, con “El violinista sobre el tejado” y “Mi bella dama”. Ahora, con “Chicago”, me parece que hay una bisagra.