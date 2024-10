Arturo Puig reapareció públicamente a un mes de la muerte de Selva Alemán: cómo se encuentra

“Me cuesta mucho, no puedo creer que Selva, el amor de mi vida, no esté más, que no la vea, llego a casa y siento que ella va a estar como siempre o miro un poco de televisión, me doy vuelta para hacer un comentario y no está”, afirmó en diálogo con La Nación. Y agregó: "La verdad que es muy duro, porque fueron más de 50 años juntos".