El sueño que tenían en la pensión se hizo realidad y ahora van por la gloria con San Martín de Tucumán

El mediocampista, oriundo de Río Colorado (Leales), sumó sus primeros 16’ de manera profesional cuando reemplazó de Leonardo Monje. “Estaba bastante ansioso y un poco nervioso; no podía creer lo que estaba pasando. Diego (Flores) me dijo que me tranquilizara y que hiciera lo mismo que venía haciendo en los entrenamientos. Mis compañeros me apoyaron mucho y me dieron la confianza de que, si me equivocaba, podía seguir intentando; que no pasaba nada”, agregó el futbolista que en el retiro apurado del “Bartolomé Grella” colaboró con los utileros subiendo elementos al ómnibus.