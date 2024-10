Mitos y clásicos con una mirada diferente

El alma en pena sólo pretende que, en una función, se salden todas las deudas y pueda descansar en paz. Como es previsible, no le resulta simple, sino que la acción se irá complejizando con las diferentes escenas, los sucesivos personajes y el compromiso creciente de los improvisados actores que sufren las injusticias que deben representar, hasta un final en que queda solo con el guitarrista mudo, para cantar “Let it be” de The Beatles, con letra cambiada: cierra con “To be or not to be”, el “ser o no ser” originario.