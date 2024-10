“Viene mejor de lo esperado”, dijo Ricardo Arriazu sobre el plan económico de Milei

No obstante, el ex asesor de organismos internacionales criticó la política del Banco Central. "Miren el error que cometieron por bajar muy rápido las tasa de interés, eso fue en julio, cuando perdieron reservas y subió la brecha. Miren diferencia entre los pesos que la gente quiere y lo que emito de peso interno, la diferencia es variación de reservas. Dejaron $ 10 billones de pesos libres en el mercado, se acabó, por eso están comprando de vuelta. No vamos a perder US$ 5.000 millones hasta fin de año, vamos a ganar US$ 5.000 millones de reservas", estimó.