"El decreto de Jaldo es un insulto a los vecinos que no tienen agua", plantearon desde la oposición

En ese sentido, Canelada y Cobos aseguraron que el Gobierno debería ir a darle explicaciones a los vecinos que no tienen agua. "El gobernador, el Ministerio de Obras y la Fiscalía de Estado deberían ir a Villa Alem, a Ciudadela, a Barrio Belgrano, al Blas Conrero para hablar con tucumanos que no se pueden bañar, no pueden cocinar, no se pueden ni lavar los dientes. A todas esas casas deberían llevar el decreto y explicarles por qué creen que esta suba no sólo está bien, sino además por qué defienden este proceso oscuro, que se realizó de espaldas a todos ellos. Ya que no se los escuchó cuando se aumentó, al menos deberían oír ahora sobre el infierno que padecen día a día", señalaron.