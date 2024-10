"La mayoría de los diputados respondieron la solicitud sobre el veto a la educación", dijo el rector de la UNT

Pagani detalló que la nota enviada por la UNT, junto a otras de universidades del país, busca llamar a la reflexión a los legisladores sobre la importancia de mantener el financiamiento educativo. “Entendemos que la educación es un valor muy importante que no queremos perder. Este veto dificultaría nuestro trabajo”, expresó el rector, y señaló que la ley de financiamiento solo abarca el año 2024 y que es fundamental para actualizar no solo los gastos, sino también los salarios de docentes y no docentes.