Mountain bike: Pelegrina festejó por partida doble

El primer éxito lo consiguió el en el trazado Las Palmeras de Aguilares, por la segunda fecha, y donde cortó una racha de seis años, un mes, una semana y tres días sin victorias. La segunda victoria la logró en Río Colorado, por la tercera jornada. “Luego de ganar esa carrera, sabía que podía luchar por el título. Me fui motivando cada vez más con la posibilidad y por suerte se me dio. Estoy muy feliz”, acotó. “Siento una gran satisfacción, porque ahora no me dedico solamente al mountain bike. Tengo una bicicletería y también trabajo. Me costó mucho, pero el esfuerzo valió la pena”, agregó.