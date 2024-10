Desde canciones de cancha hasta temas de Cristian Castro: así fueron los festejos de San Martín de Tucumán en el "Presbítero Grella"

Ninguno quería dejar el vestuario. Nadie quería irse de la cancha de Patronato. Tal es así que quienes tomaron la palabra en un primer momento fueron los integrantes de la CD. “Ellos me habían dicho en la previa: ‘lo vamos a ganar’. Estaban convencidos y nunca pusieron en duda que este era un partido que tenían que ganar, no empatar”, dijo Moisello. “El esfuerzo fue consumado. Ahora nos queda un paso más. Yo no elijo los rivales, pero sí sé que la zona B es muy complicada. Vamos a ver cuál será la sede, aún no hay nada de nada”, agregó el presidente del “Santo”.