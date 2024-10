El inesperado vínculo de un hincha de San Martín de Tucumán con un futbolista campeón del mundo

El volante, que actualmente brilla con el conjunto italiano, tiene en su mini museo una camiseta de San Martín. “Lo conozco desde chico, cuando jugaba en la Novena de Boca Juniors y un día le prometí la camiseta del ‘Santo’, la que tiene inscripta Motomel en el pecho. Pasó el tiempo y un día me dijo: ‘Che, me debés la camiseta’. Aún no había debutado en Primera, así que se la di. Años después le pregunté por ella y me dijo que la tiene guardada junto con otras camisetas importantes”, comentó Rojas visiblemente emocionado.