Los significados de ser vago entre los tucumanos

En Tucumán, además - y esto es decidor- la palabra “vago” no solo describe al perezoso o al impreciso, sino que también es una forma coloquial de referirse a cualquier persona.. Así, todos somos “vagos” entre nosotros, independientemente de si trabajamos mucho o poco o si somos o no precisos.Un pueblo que designa a cualquiera, sin ninguna nota peyorativa, como “el (o la) vago (vaga) es un tema antropológico, donde “el vago no es vago” tiene perfecto sentido. Pero no dejemos de reflexionar sobre un aspecto en el que no caben dudas de que somos muy pero muy vagos. .