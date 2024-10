Por qué se desperdician los recursos universitarios

La segunda variable es económica. Hay abandono cuando una familia no puede sostener un estudiante de tiempo completo. La universidad perdió utilidad como herramienta de movilidad social ascendente no porque no haya pobres en ella sino porque la mayoría no accede (buena parte porque no terminó la secundaria) y de los que sí, la mayoría deserta. No contribuyen a evitarlo leyes que disponen gastos sin prever cómo cubrirlos, pues deterioran el contexto macroeconómico. Y no se trata de “apenas” un 0,14 por ciento del PIB. A estas alturas de la deformación estatal cada decimal cuenta. Porque todos se rasgan las vestiduras por la educación pública pero nadie acepta contribuir a ella. ¿Cuánto iría para educación si no hubiera que cubrir los déficits de Aerolíneas Argentina, Aysa y la Casa de Moneda, las tres peores este año? Para mensurarlo, en 2023 el déficit total de las empresas públicas representó un 0,9 por ciento del PIB. Salarios y jubilaciones bajos no son consecuencias del presente sino de décadas de irresponsabilidad fiscal.