La misa de hoy: siempre el amor por matrimonio y la familia

Serán esos troncos y ramas de la paciencia, la delicadeza en el trato mutuo; los detalles de servicio; el no elevar destempladamente la voz; evitar las indirectas; ese saber cuándo se debe callar y cuando el silencio puede resultar antipático o hiriente; el buen humor en los momentos de tensión; el no querer tener siempre razón porque es más importante tener armonía y paz que tener razón; el pasar por alto los pequeños fallos que todos cometemos en la vida; ¡y tantos detalles pequeños más! Troncos y ramas que mantendrán encendido ese fuego. Recordemos esto: el amor no resuelve los problemas, los elimina, impidiendo que se produzcan.