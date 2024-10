Boleto directo a semifinales para Lawn Tennis

Esa imprecisión se hizo notoria en los primeros 10 minutos. Lawn Tennis estuvo cerca de anotar un try en dos oportunidades. Primero, generó un penal tras una pesca de Juan Manino, pero en el line, muy cerca del ingoal rival, no hubo conexión entre el hooker Luis Salazar y los receptores. La pelota cayó en manos cordobesas. Un poco después, tras un kick de Nicolás Sánchez, el fullback cordobés cometió un knock on. La pelota derivó directamente en manos de Pedro Bottini, quien ganó metros y quedó a pocos pasos del ingoal. Sin embargo, cuando Joaquín López Islas intentó abrir la cancha, la pelota se le cayó, lo que le dio un scrum al rival. Lo particular es que, en esa misma jugada, Lawn Tennis ganó el scrum, generó un penal y volvió a insistir con la misma formación. A pesar de mover la pelota de lado a lado de la cancha, no encontró los espacios, y Urú Curé terminó pescando la pelota y evitando el try.