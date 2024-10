Crónica de archivo: un ídolo de 15 años baja del tren y es aclamado por la multitud tucumana

Al descender del tren brindó una entrevista Roberto Santillán, director técnico del plantel, guía, tutor y a veces padre de aquellos jugadores. “Este campeonato ha sido enorme -sostuvo-. Todo cuanto se diga es poco. Aunque parezca una exageración, creo que en el mundo no se podría haber hecho algo más grande. Desde que llegamos a la Capital Federal nos alojamos en el Liceo Militar, nos recibieron con una ceremonia impresionante. Vivimos, comimos, dispusimos y tuvimos todo lo que tenía el cuerpo de cadetes. Más no podíamos pedir”. Sus palabras no hacían más que describir la experiencia vivida por adolescentes oriundos de un rincón tan postergado del país.