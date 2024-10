Gerentes de la felicidad: ¿son puestos eficaces o sólo se trata de una moda corporativa?

En este sentido, en lugar de buscar soluciones basadas en la figura del Gerente de la Felicidad, las empresas podrían centrarse en crear entornos de trabajo saludables. “Una de las mayores habilidades que necesitan desarrollar los líderes en contextos como estos es poder mantener conversaciones difíciles dónde lo que se tiene para decir no siempre es positivo”, indican desde la consultora. “Trabajar en la empatía para que los diálogos incómodos no dañen la autoestima, contribuir a que los colaboradores sean más productivos, creativos e incluso ayudarlos a descubrir su verdadero talento, son formas de generar un ambiente de trabajo satisfactorio. En definitiva, promover la felicidad va más allá de una posición, el crecimiento dentro de la empresa, proporcionar un feedback positivo, reconocer logros, fomentar la capacitación y tener políticas flexibles, construyen entornos y talentos felices. No es un tema de una solo área, sino que es un tema de todos los líderes de la organización”, agregan desde CoEducation. En definitiva, kas empresas deben adoptar un enfoque más global y estratégico, que integre el bienestar de los empleados en todos los aspectos de la organización. En lugar de buscar atajos, es necesario construir culturas organizacionales sólidas y resilientes, donde la felicidad sea un resultado natural del compromiso, la colaboración y el crecimiento personal.