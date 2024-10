Crisis en el “Rojo”: “Yo no necesito de Independiente”, dijo Laso

"Supuestamente es algo que salió automático de un plan de pago viejo que no se realizó, que se había hecho por una mediación del TAS. Como no se cumplió, ahora se disparó solo porque es una deuda y hay que pagarla", explicó y agregó: "No es mi deuda, es una deuda de mi representación de hace tres años atrás, pero yo no tengo nada que ver", dijo el defensor, que comentó que existe una deuda del club con él, pero que no la recrimina por la situación actual de la institución. “Yo tengo mis deudas y no las reclamo por la situación. En algún momento lo reclamaré, pero no voy a poner el palo en la rueda ahora. Lo que se dice es todo mentira, yo nunca reclamé nada”, añadió.