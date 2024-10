Sector maicero: el resultado económico para la campaña 2023/24 fue negativo

En cuanto a las perspectivas 2024/25 para el maíz y otros granos, hasta el momento se registra una disminución en el precio de los agroquímicos y de la urea, lo que determina una merma del gasto en el maíz de entre un 5% y un 8% (comparado con los mismos manejos de 2023/24). Sin embargo, debido a la amenaza de la chicharrita, podría haber un aumento en el uso de insecticidas y, por ende, en el gasto. Mantener la chicharrita en poblaciones aceptables implicaría un gasto en insecticidas y aplicaciones de entre U$S 70 y U$S 90 por hectárea. Además, con el mismo objetivo, deberían sumarse entre U$S 20 y U$S 35 por hectárea para los controles de maíz guacho previos a la siembra de otros granos estivales.